A Rimini 20 anni di Mondo Antico

(ANSA) - BOLOGNA, 3 OTT - Edizione numero 20 per il Festival del Mondo Antico, nato nel 1999 come 'Antico/Presente'. 'Tra Oriente e Occidente. Dialoghi nel tempo' è il titolo dell'edizione 2018, dal 12 al 14 ottobre, che, nell'anniversario della morte di Sigismondo Pandolfo Malatesta, chiude le celebrazioni malatestiane.

Un tema di ampio respiro, quello dei rapporti est-ovest, che attraversa tutta la storia europea connotando anche l'epoca di Sigismondo, personaggio simbolo di un mondo che, alla metà del Quattrocento, si accingeva a cambiare radicalmente. Il traguardo raggiunto con questa edizione suggella il valore dalla manifestazione che ha sempre coinvolto un folto pubblico, accendendo luci sul distretto 'dell'antico' di cui Rimini è capoluogo, in un'originale lettura del lontano passato quale presupposto per interpretare il mondo contemporaneo.

Una full immersion in un itinerario di più giornate di taglio sia scientifico che divulgativo con esperienze diversificate nel linguaggio e nelle forme di comunicazione.