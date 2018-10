Quadro donne Kobane, dono Istituto curdo

(ANSA) - BOLOGNA, 2 OTT - Quattro persone, tra le quali due donne, sullo sfondo delle macerie di Kobane, al confine siriano con la Turchia, liberata dall'Isis grazie ai partigiani e alle partigiane curde. È 'La liberazione di Kobane' di Carlo Soricelli, pittore sociale bolognese che ha festeggiato il suo cinquantesimo anno di attività regalando il quadro alla presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Simonetta Saliera, che ha deciso di farne dono alla causa del popolo curdo e, in accordo con l'autore, l'ha consegnata a Soran Ahmed, presidente dell'Istituto internazionale di cultura curda in Italia. Lo scambio è avvenuto in occasione del convegno "Kurdistan. La politica dello stato turco", organizzato dall'Assemblea. "Quello curdo - ha detto Saliera - è il popolo senza terra e senza Stato più numeroso del pianeta. La maggior parte è nella Turchia orientale. Combattono per il loro diritto di autodeterminazione", la loro è una storia "impregnata di violazioni della Dichiarazione universale dei diritti umani dell'Onu".