Molestò una bambina, condannato

(ANSA) - PIACENZA, 2 OTT - E' di 3 anni e 6 mesi di reclusione la condanna per un uomo imputato di violenza sessuale su minori. Si tratta di un 40enne francese che era stato ospitato in un'abitazione in provincia di Piacenza raccontando di essere un pellegrino in cammino sulla Via Francigena, ed era stato accolto da una famiglia. Aveva però approfittato di questa ospitalità per molestare la figlia di 8 anni della coppia. A scoprire le molestie è stata la madre della bimba che ha chiamato i carabinieri. Il pm aveva chiesto una pena di 5 anni, poi ridotta dal giudice a tre anni e sei mesi.