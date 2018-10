Festa tortellino, 24 chef in campo

(ANSA) - BOLOGNA, 2 OTT - Ventiquattro grandi chef reinterpretano il tortellino, vanto della pasta ripiena della cucina bolognese, in una sfida senza vincitori, che li vedrà protagonisti il 4 ottobre a Bologna, festa del patrono cittadino San Petronio, a Palazzo Renzo. E' la settima edizione del 'Festival del tortellino', promosso dalla RistoAssociazione Tour-tlen, che dalle 11.30 alle 22.30 si potrà gustare non solo nella versione tradizionale in brodo di gallina o cappone, ma anche proposto in modo creativo: con verdure o formaggi, al sapore di mare o di montagna, e di vari colori. Uniche due regole a cui gli chef non possono derogare sono la sfoglia tirata al mattarello e la forma del tortellino classico.

Previsti anche incontri a tema, la presentazione del libro 'Tour-tlen. Le tante facce del tortellino' di Elisa Azzimondi (Edizioni Minderva) e premiazioni alla carriera di operatori del settore.