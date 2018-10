'Diventa Morandi' per fondazione Museo

(ANSA) - BOLOGNA, 2 OTT - Per ricordare il 25/o anniversario della fondazione, avvenuta il 4 ottobre 1993, il Museo Morandi di Bologna ospita domenica 7 ottobre l'evento performativo 'Diventa Morandi': un progetto a cura di Incontrarsi nell'Arte, ideato per accompagnare il visitatore a conoscere e approfondire le vicende di Giorgio Morandi e della sua opera, una modalità multidisciplinare che si offre come chiave interpretativa.

Dopo le prime tre edizioni che hanno visto il progetto prima ambientarsi a Casa Morandi in via Fondazza e poi, per due anni consecutivi, nella residenza estiva di Grizzana, nella sua quarta configurazione 'Diventa Morandi' prende dimora nelle sale espositive del Museo, in via Don Minzoni, dalle 10.30 alle 18.30, a ingresso libero.