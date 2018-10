Bologna, 10mila su trasporti sostenibili

(ANSA) - BOLOGNA, 2 OTT - In sei mesi, da aprile a settembre, quasi 10mila cittadini del Bolognese hanno deciso di muoversi preferendo all'automobile mezzi più ecologici come la bicicletta, il trasporto pubblico o lo spostamento a piedi.

Hanno così fatto registrare 900mila spostamenti, per un totale di 3,7 milioni di chilometri (pari a quasi 100 volte il giro del mondo) per un risparmio di 740 tonnellate di CO2. È il bilancio della seconda edizione di "Bella Mossa", l'iniziativa di promozione della mobilità sostenibile organizzata da Srm - l'agenzia della mobilità di Comune e Città metropolitana di Bologna - che si è conclusa il 30 settembre.

Rispetto al boom della prima edizione, quest'anno si è registrata una leggera flessione rispetto al numero di partecipanti totali, ma i cittadini che hanno aderito si sono dimostrati più "fedeli" nel tempo, rimanendo cioè attivi più a lungo e registrando più chilometri "sostenibili" rispetto al 2017.