A Freedberg Sigillum Magnum dell'Unibo

(ANSA) - BOLOGNA, 2 OTT - David Freedberg, studioso di storia dell'arte e noto per il suo lavoro sugli aspetti psicologici connessi all'opera d'arte, riceverà il Sigillum Magnum dell'Alma Mater, massima onorificenza accademica dell'Università di Bologna assegnata in passato a personalità del calibro di Papa Francesco e Umberto Eco. Lo ha annunciato il rettore dell'ateneo Francesco Ubertini, sottolineando la capacità di Freedberg di "muoversi tra le discipline, di mettere in dialogo saperi diversi", caratteristica "di cui oggi c'è bisogno per arricchire il sapere". La cerimonia per la consegna del sigillo si terrà il 10 ottobre mentre due giorni prima, lunedì 8, a Freedberg sarà conferito il titolo di accademico onorario da parte dell'Accademia nazionale di agricoltura.