16enne ucciso, incontro ragazzi in paese

(ANSA) - BOLOGNA, 2 OTT - Un incontro semplicemente "per Giuseppe". E' l'iniziativa organizzata per venerdì 12 ottobre alle 14.30 nella sala polivalente di Castello di Serravalle (Bologna) in ricordo del sedicenne Giuseppe Balboni, ucciso il 17 settembre da un coetaneo reo confesso e ora nel carcere minorile.

Al ritrovo dal titolo "Per Giuseppe, i ragazzi di Serravalle si incontrano", come si legge su un volantino con l'intestazione del Comune di Valsamoggia circolato sui social, saranno presenti le istituzioni locali, scolastiche e educative del territorio.