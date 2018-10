TTG Rimini: focus Millennial e Messico

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - Si guarderà dritti al futuro e quindi di parlerà dei viaggi di Millennials e della Generazione Z. Ma anche di overtourism e di "homo ludens". Si scaldano i motori a Rimini per la grande fiera dedicata all'industria turistica, il TTG Travel Experience, che si terrà dal 10 al 12 ottobre assieme ai saloni "fratelli" Sia Hospitality Design dedicata all'hotellerie e Sun Beach&Outdoor Style. Sono attesi visitatori da 90 Paesi (l'anno scorso furono registrate 73 mila presenze), oltre a 1.500 buyer internazionali con 140 appuntamenti e 300 relatori. E anche il ministro per le Politiche agricole alimentari forestali e del turismo Gian Marco Centinaio nei giorni scorsi ha annunciato che dedicherà all'appuntamento ben 48 ore per avere modo di incontrare il maggior numero possibile di operatori e associazioni. Il country partner di quest'anno è il Messico, che con i suoi 39,3 milioni di visitatori annui (148 mila dall'Italia nel 2017) è il sesto Paese più visitato al mondo. Su www.ttgincontri.it tutto il programma.