Sedicenne ucciso, "omicida è pentito"

"È molto scosso, vuole pagare per quello che ha fatto e se potesse tornare indietro non lo rifarebbe". È quanto ha raccontato l'avvocato Pietro Gabriele, uno dei difensori del 16enne reo confesso dell'omicidio del coetaneo Giuseppe Balboni, trovato morto la scorsa settimana in un pozzo a Castello di Serravalle.

Il legale, con la collega Icilia Leoni, ha incontrato i cronisti davanti all'istituto penale minorile dove il ragazzo è rinchiuso. "Non si rende ancora conto di quello che rischia - ha detto Gabriele - ce lo ha chiesto ma non glielo abbiamo voluto dire, non è il momento". Confermata la ricostruzione fatta dal ragazzo, che ha detto di avere sparato per difesa: "Ha sostenuto di avere reagito e questa versione trova riscontri, l'unico riscontro che manca è il ritrovamento del coltello".