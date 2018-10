Scattano le misure anti-smog, stop anche Euro 4

Tornano in Emilia-Romagna le limitazioni alle emissioni per migliorare la qualità dell'aria. Novità del 2018 i limiti in 30 comuni, fino al 31 marzo 2019, ai diesel fino all'Euro 4 - a differenza delle altre regioni del bacino padano, nelle quali ci si ferma all'Euro 3. Uno stop che però - hanno spiegato dalla Regione - tiene conto delle necessità quotidiane di chi ha un'auto che non potrebbe circolare. Sono esentati dal divieto, infatti, i lavoratori turnisti, chi si sposta per motivi di cura, assistenza, emergenza, chi accompagna i bimbi a scuola e chi ha un Isee annuo fino a 14mila euro. Via libera anche ai mezzi con più di tre persone a bordo, con qualunque alimentazione.

"Abbiamo scelto di estendere i limiti agli Euro 4 - ha detto l'assessore regionale all'Ambiente, Paola Gazzolo - perché è una misura ricompresa nel nostro piano aria, votato dall'Assemblea senza voti contrari".