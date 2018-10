Non solo tortellini, ottobre "goloso" nel Bolognese

Dallo gnocco fritto al tortellino, dal tartufo alle castagne: nel Bolognese il mese di ottobre si fa goloso con un ricco calendario di sagre e appuntamenti gastronomici.

Il mese si apre con la "Sagra del gnocco fritto" a Castello di Serravalle (Valsamoggia), festa che vanta il primato per 'il' gnocco (così lo chiamano) più lungo del mondo: quest'anno si punta ai 42 metri (6-7, 13-14 e 20-21 ottobre). A Bologna il 4 ottobre è in agenda il settimo Festival del tortellino: Palazzo Re Enzo ospiterà una giornata dedicata alla degustazione dei tortellini, interpretati in ricette tradizionali e creative dagli chef del territorio. Nelle domeniche di ottobre a Castel del Rio si tiene la 63/ma Sagra del marrone dedicata al frutto coltivato sin dal Medioevo e che si fregia del marchio Igp, mentre il 14 ottobre tocca alla Sagra dei marroni di Scascoli (Loiano) e al Mercato del marrone biondo a Sasso Marconi.