Magistrati minorili invitano Salvini

(ANSA) - BOLOGNA, 1 OTT - "La magistratura minorile vorrebbe confrontarsi con il ministro dell'Interno, Salvini, e in generale con tutta la classe politica, su temi così delicati. Un confronto franco, sereno e rispettoso come dovrebbe e deve essere tra potere giudiziario e potere governativo. All'interno di un'occasione rara come è quella di un convegno giuridico ove l'intera magistratura minorile è rappresentata, alla presenza del primo Presidente della Corte di Cassazione e dei massimi esperti in materia di migrazioni". Lo dice Giuseppe Spadaro, presidente del tribunale di Bologna e vicepresidente dell'associazione magistrati minorili (Aimmf) che ha organizzato per venerdì 5 e sabato 6 ottobre al teatro Manzoni di Bologna il 37/o convegno nazionale dal titolo 'Movimento di Popoli.

Migrazioni, identità e tutele per i minori stranieri'.

L'associazione ha dunque invitato il vicepremier e si augura "che il ministro risponda positivamente al nostro invito".

"La magistratura - spiega Spadaro - ha poche occasioni di dialogare con la politica poiché deve svolgere il suo ruolo e parlare esclusivamente con i suoi provvedimenti; ma vi sono materie così delicate ove necessita dialogare e provare a fornire il proprio contributo scientifico sulla base dell'esperienza giudiziaria direttamente svolta da noi magistrati". L'associazione, ricorda il magistrato "si caratterizza per il suo impegno esclusivamente culturale" e il convegno di Bologna "con i suoi 500 iscritti e un parterre di relatori davvero eccellente può risultare la sede migliore per un confronto libero e senza pregiudizi, in grado di far registrare un salto di qualità al dialogo e ai rapporti fra Governo e magistratura"