Da 4/10 Rimini dedica eventi a Fellini

(ANSA) - BOLOGNA, 1 OTT - Sulla strada verso il 2020, quando Rimini celebrerà con l'inaugurazione del 'Museo Fellini' i cento anni dalla nascita del Maestro del cinema italiano, si apre il 4 ottobre, a 25 anni dalla sua morte, il programma di eventi che il Comune e la Cineteca hanno organizzato per ricordare e celebrare il grande regista.

Un percorso già iniziato con l'inaugurazione del Cinema 'Fulgor' e con la rassegna 'I film che ho visto', fatta per ricordare tutti quei capolavori che hanno formato l'immaginario poetico felliniano. Il 4 ottobre, presso la Cineteca del Comune inizierà la prima parte della rassegna 'I film che ho scritto', 15 film che raccontano il Fellini scrittore per il cinema. La rassegna poi si occuperà del Fellini sceneggiatore maturo e del suo rapporto con i grandi maestri del nostro cinema. Uno su tutti Roberto Rossellini, con il quale Fellini collabora per alcuni capolavori della storia del cinema mondiale, tra i quali 'Roma città aperta' e 'Paisà'.