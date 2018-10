Circonvenzione di psichiatra, 3 condanne

(ANSA) - BOLOGNA, 1 OTT - Si è concluso in primo grado con tre condanne a due anni, pena sospesa, il processo davanti al giudice del tribunale di Bologna, Renato Poschi, sull'eredità della moglie di Giuseppe Ghedini, stimato psichiatra morto a 78 anni a fine 2011. Erano accusati di aver abusato dello stato d'infermità di Ghedini, inducendolo a rinunciare ad un'eredità da centinaia di migliaia di euro che gli aveva lasciato la moglie, scomparsa nel febbraio dello stesso anno. Imputati erano il figlio che la donna aveva avuto da una precedente relazione, Valentino Stagni, difeso dall'avvocato Lorenza Ricchi, e i nipoti Carolina e Alfredo Stagni, difesi dagli avvocati Alessandro Armaroli e Cesarina Mitaritonna. Il giudice li ha condannati a due anni e 300 euro di multa per concorso in circonvenzione di incapace, mentre li ha assolti dal falso. Ha anche disposto un risarcimento di 15mila euro di danni morali alla sorella, che, assistita dall'avvocato Patrizio Orlandi, fece la querela ed era costituita parte civile.

"Quanto ai nipoti Alfredo e Carolina - dichiarano gli avvocati Armaroli e Mitaritonna - vi sono numerosi elementi di segno contrario ad un'affermazione di responsabilità. Sono gli eredi designati dalla nonna, che ha lasciato loro la parte più cospicua dei beni e che aveva espresso in testamento, in modo inequivocabile, la volontà che il marito, prof. Ghedini, provvedesse a trasferire a costoro le proprietà immobiliari che la moglie gli affidava, onerandolo dell'impegno di lasciarli ad Alfredo e Carolina Stagni. La volontà espressa dal prof. Ghedini pare diretta ad adempiere la volontà della moglie e l'affermazione di circonvenibilità di quest'ultimo é stata ampiamente e fortemente dibattuta risultando tutt'altro che pacifica, secondo i consulenti di parte. Si leggerà la sentenza, che verrà impugnata".