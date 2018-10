Riapre viadotto su A14, Castellucci: 'Risultato di passione'

Questo "è il risultato della passione delle persone che hanno voluto dare una risposta rapida a Bologna". Lo ha detto l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, all'inaugurazione del viadotto sulla A14 nel quartiere di Borgo Panigale a Bologna, ricostruito dopo il crollo seguito all'incendio e all'esplosione di un'autocisterna, il 6 agosto.

La risposta, ha argomentato, "data da tutti quelli che hanno lavorato, a partire dall'azienda che ha prodotto le travi che ha riaperto in agosto proprio per poterle consegnare". Per Castellucci "molti consideravano la cosa estremamente improbabile per usare un eufemismo: riaprire in meno di 2 mesi. Invece ci siamo riusciti, ci sono riusciti tutti, è il risultato anche del territorio. Potevano esserci dubbi, lungaggini, perplessità e soluzioni estrose, invece tutti insieme", aziende e istituzioni, "abbiamo da subito capito qual era la soluzione per dare una risposta fruibile a una città come Bologna che è il crocevia d'Italia".