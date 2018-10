(ANSA) - BOLOGNA, 1 OTT - Il Comune di Bologna premia le "sue" atlete vincenti: Anna Basta, 17 anni, tre medaglie ai Campionati mondiali di ginnastica ritmica a squadre di Sofia e di altre tre ai campionati europei di Guadalajara; Martina Caironi, 29 anni, doppio oro agli europei paralimpici di Berlino e Viola Strazzari, 17 anni, giocatrice della nazionale italiana per sordi e bronzo al mondiale di basket U21 a Washington.

Le atlete sono state ricevute in Sala Rossa dall'assessore allo Sport Matteo Lepore. Con loro anche familiari, amici e compagni di squadra. "È stato un onore premiare tre donne, tre sportive che hanno portato il nome di Bologna nel mondo".

Per l'occasione sono stati presentati anche i nuovi progetti per gli impianti per atletica leggera e ginnastica: "Nel 2019 - ha spiegato Lepore citando il piano illustrato in Giunta - investiremo 2 milioni di euro all'Arcoveggio: riqualificheremo la pista di atletica e faremo una parte coperta. Realizzeremo un nuovo palazzetto dedicato alla ritmica e alla pallavolo".