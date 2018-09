Inzaghi coccola Santander, è un leader

(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - Filippo Inzaghi ringrazia la linea verde e Santander. Il Bologna vince in rimonta, riassesta la classifica e trova qualche certezza in più dopo un inizio stentato. "Questa squadra era convinta di essere più scarsa di quanto non sia anche perché l'ambiente ha fatto sentire i ragazzi sotto le loro possibilità rimarca il tecnico - Io, invece, in loro ho sempre creduto. La vittoria con la Roma era passata quasi inosservata, si è detto che i giallorossi non erano in palla, ma mi pare che il Frosinone e il derby abbiano raccontato un'altra storia. Sono felice di questo successo fondamentale: abbiamo fatto un bel regalo al nostro presidente, che martedì ha compiuto gli anni: spero sia orgoglioso di noi".

Orgoglioso lo è Inzaghi. Di Santander, attaccante paraguaiano al secondo gol in tre partite: "Aveva perso il primo mese di ritiro per problemi fisici, ma in lui ho sempre creduto. Si è guadagnato la leadership".