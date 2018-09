Droga in casa, arrestato rugbista Panico

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Sami Panico, giocatore della serie A di rugby nella squadra "Zebre Rugby" della citta' di Parma. Secondo quanto si è appreso, ieri i carabinieri della stazione di Torvaianica e della compagnia di Pomezia sono intervenuti in seguito a servizio di osservazione trovando e sequestrando all'interno della sua villa vicino Roma e nel giardino un chilo e mezzo di marijuana, oltre 300 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e taglio delle dosi e oltre 10mila euro ritenuti provento di attivita' illecita. In attesa del rito direttissimo, si trova ora agli arresti domiciliari.