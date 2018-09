Cocaina al ristorante a Rimini

(ANSA) - RIMINI, 30 SET - Secondo le indagini della polizia municipale di Rimini, all'interno di un noto ristorante del centro storico di Rimini, a serata inoltrata, si consumava cocaina. Le risultanze dell'inchiesta della Municipale sono confluite in una lunga serie di provvedimenti per altrettanti avventori assidui del locale, notificati venerdì dalla Polizia municipale di Rimini, Riccione e Bellaria-Igea Marina agli indagati. Gli agenti hanno eseguito e notificato i 20 provvedimenti, alcuni di natura coercitiva, altri di perquisizioni domiciliare e personale, ad altrettanti cittadini residenti nelle provincie di Rimini, Ravenna, Treviso e nella Repubblica di San Marino.

L'operazione denominata 'Whitesnow', coordinata dal sostituto procuratore Paolo Gengarelli visto l'impiego di personale in forza ai Comandi della Polizia municipale di Rimini, Riccione e Bellaria-Igea Marina per lo svolgimento di tutte le attività di indagine necessarie.