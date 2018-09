Udinese, Velazquez, arriviamo bene a Bol

(ANSA) - UDINE, 29 SET - Il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez ha due certezze alla vigilia della trasferta di domani in casa del Bologna. La sua squadra "arriva fisicamente bene alla partita di domani", alla terza gara in sette giorni, ed è pronta ad affrontare una "gara difficile" che "sarà simile a quella con il Chievo". Lo ha spiegato nella consueta conferenza stampa della vigilia. "Sappiamo tutti che non sarà facile, giochiamo in trasferta, contro una squadra che penso si chiuda molto bene e sia forte nella transizione e offensiva; una squadra che ha un obiettivo simile al nostro", ha aggiunto. "Arriviamo con molta forza, il nostro obiettivo è fare una buona prestazione per vincere la partita. Poi si può vincere, perdere o pareggiare, come sempre", ha concluso.