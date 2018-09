Sedicicorto Festival, 243 film a Forlì

(ANSA) - FORLì, 29 SET - Sono 243 i film annunciati alla 15/a edizione del Sedicicorto International Film Festival di Forlì, in programma dal 5 al 14 ottobre. E 181 di questi si contenderanno i premi di otto sezioni competitive, una delle quali dedicata ai corti italiani. I film in gara, provenienti da 46 Paesi diversi, sono stati selezionati dalle 4.262 proposte giunte al festival. In programma anche sezioni fuori concorso e focus dedicati all'animazione estone e austriaca. E, per il terzo anno, torna Cineworker (12-14 ottobre), incontri professionali per un comparto non privo di difficoltà: cercheranno soluzioni e nuove possibilità i responsabili delle maggiori case di distribuzione di cortometraggi, direttori di festival, giornalisti e filmmaker. Inoltre il 6 ottobre, per il Meeting Festival Emilia-Romagna, i principali film festival dell'Emilia-Romagna si incontrano con il progetto di unificare sotto una stessa sigla le più importanti realtà regionali.