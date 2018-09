Rapine con cappello di paglia, arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 29 SET - Un 17enne di nazionalità romena è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di essere "l'uomo dal cappello di paglia", autore lo scorso giugno di un paio di violente rapine a passanti a Bologna.

Un episodio era avvenuto in via Goito, dove il giovane aveva aggredito a schiaffi e pugni una signora di 56 anni, colpevole di non avergli dato una sigaretta. Se l'era presa anche con due passanti, intervenuti per cercare di calmarlo e anch'essi picchiati. Poche ore prima, sempre indossando un vistoso cappello di paglia, aveva rapinato di 50 euro un 38enne in via Gigli, zona Murri, dopo averlo avvicinato con scusa di chiedere un accendino e poi preso a pugni.

Gli investigatori della squadra Mobile hanno raccolto testimonianze e visionato filmati di impianti di videosorveglianza, arrivando a fine luglio a identificare il 17enne. L'arresto è avvenuto lunedì scorso, quando è arrivato il provvedimento di custodia cautelare in carcere firmato dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Bologna.