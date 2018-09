Lite per fila dal medico, 2 denunciati

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 29 SET - E' finita con una prognosi di 30 giorni per politrauma e la frattura di un dito della mano destra in capo a un 53enne reggiano una lite - nata dal mancato rispetto della fila - che ha visto protagonisti, fuori dallo studio di un medico di base a Montecchio Emilia nel Reggiano, tre pazienti che stavano attendendo il loro turno per essere visitati.

A seguito del diverbio i Carabinieri hanno denunciato, con l'accusa di concorso in lesioni personali, un 30enne di Montecchio Emilia ed il padre 65enne. Secondo la ricostruzione svolta dai militari, grazie anche alle dichiarazioni dei testimoni presenti nell'atrio dello studio medico il 30enne avrebbe iniziato a discutere con il 53enne, reo - secondo il giovane - di non rispettare la fila: dalle parole ai fatti il passo è stato brevissimo con il 30enne a afferrare al collo il 53enne in una lite che ha visto anche il 65enne intervenire a supporto del figlio.