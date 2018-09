Badante ruba denaro a anziana, arrestata

(ANSA) - BOLOGNA, 29 SET - Una pensionata di 89 anni che abita in zona Santa Viola, periferia di Bologna, è stata derubata di 16.500 euro dalla sua badante che, dopo aver conquistato la fiducia dell'anziana, si è fatta consegnare bancomat e pin con la scusa di fare la spesa e comprarle le medicine. La vicenda è stata scoperta dalla Polizia che ha preso 'con le mani nel sacco' la donna, una 33enne nata in Romania, sorpresa a fare due prelievi per 1.500 euro con la tessera della 89enne. L'arresto per furto, aggravato dal fatto che la vittima è anziana e invalida e che la donna ha sfruttato la sua posizione di collaboratrice domestica, è stato convalidato. Per la 33enne sono stati disposti i domiciliari.

L'indagine è cominciata una decina di giorni fa, dopo che la 89enne si è accorta degli ammanchi sul conto corrente.

Mercoledì, quando la donna si è presentata per andare a comprare alimenti e medicine per la pensionata, poliziotti in borghese l'hanno seguita e smascherata trovando nel suo zaino 1.500 euro appena prelevati.