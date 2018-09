Sonora Radio Fest per web radio in E-R

(ANSA) - BAGNACAVALLO (RAVENNA), 28 SET - Nasce il Sonora Radio Fest, festival delle web radio dell'Emilia-Romagna il 10 ottobre nell'ex convento di San Francesco a Bagnacavallo: fruitori e comunicatori a confronto per valorizzare nuovi talenti e contenuti di valore, grazie alle relazioni tra giovani, organizzazioni no profit, professionisti di radio e politiche giovanili. E' organizzato dall'associazione Sonora social club, che gestisce Radio Sonora, in collaborazione con l'Unione Bassa Romagna e il Comune di Bagnacavallo, con il contributo della Regione e l'associazione Gaer nell'ambito di 'Energie diffuse', la settimana della cultura (7-14 ottobre).

Tra gli appuntamenti, al via alle 9.30, alle 14.30 c'è una tavola rotonda con una quindicina di web radio. Previsti incontri con Matteo Caccia (Radio Rai Due), Andrea Borgnino (Radio Rai Techetè) Laura Gramuglia (Radio Capital) e Federico Taddia (Radio 24). Previsti 3 concerti (Moder con Cisim Lab, Altre di B e Giorgio Poi), video, live radio, dj set e lab per sperimentarsi speaker.