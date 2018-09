Polemiche su funerali Zanza a Rimini

(ANSA) - RIMINI, 28 SET - La notizia della sua scomparsa, avvenuta nei giorni scorsi a 63 anni per un arresto cardiocircolatorio dopo una notte trascorsa con una ragazza di 40 anni più giovane di lui, è finita su tutti i media italiani e pure su quelli internazionali. Adesso per l'ultimo saluto a Maurizio Zanfanti, 'Zanza' celebrato come il 're dei vitelloni' riminesi, si rischia la polemica: il suo funerale, infatti, si terrà nel pomeriggio di domani alle 15 non nella parrocchia vicino a casa ma nella chiesa del cimitero monumentale di Rimini dopo che la celebrazione delle esequie del 'play-boy' sono state declinate dal parroco di 'Regina Pacis', don Raffaele.

La vicenda è riportata dalla stampa locale. Il religioso avrebbe manifestato timore per il possibile "clamore mediatico" suscitato dal funerale.