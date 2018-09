Catalogo ripercorre grafiche Offlaga

(ANSA) - BOLOGNA, 28 SET - Un catalogo d'arte e una mostra che percorre integralmente le grafiche realizzate da Enrico Fontanelli per gli Offlaga Disco Pax. E, attraverso queste, la storia del trio reggiano che tra il 2003 e il 2013 è stato uno dei simboli della scena indipendente italiana. E' 'Offlaga Disco Pax #1 - #163', ricostruzione a posteriore di tutto il lavoro realizzato da Fontanelli per gli Odp, dagli esordi fino allo scioglimento nel 2014 in seguito alla prematura scomparsa del musicista. Il volume prodotto da Bdc - Bonanni Del Rio Catalog sarà presentato il 5 ottobre in Borgo delle Colonne a Parma, spazio che ospiterà anche la mostra per tutti i weekend di ottobre. All'interno molto materiale, molto del periodo che va dal 2003 al 2006, sostanzialmente inedito per chi si fosse trovato al di fuori del limitato seguito iniziale della band: manifesti dei live, cartoline promozionali, libretti con i testi diffusi ai concerti, flyer, inviti, pubblicità, copertine, ma anche oggetti simbolici della vita del gruppo.