Badante vuole sposare anziano con forza

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 28 SET - Una badante ucraina di 33 anni è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia o verso conviventi da parte dei carabinieri di Rubiera. La donna, stando alle accuse, voleva sposare a tutti i costi e con la forza l'80enne di Reggio Emilia che accudiva da due anni, proprio dopo che l'anziano aveva finalizzato la vendita di una sua attività commerciale. La denuncia è partita dall'ex moglie del reggiano, finita all'ospedale in seguito alle violenze subite dalla 33enne. La badante, secondo le ricostruzioni, è andata su tutte le furie quando la donna si è presentata a casa dell'ex coniuge per una visita. A quel punto è partita l'aggressione, che ha richiesto l'intervento dei carabinieri; l'anziana è finita al pronto soccorso a causa delle botte subite.

La badante, in più occasioni, avrebbe anche cercato di entrare in intimità con l'80enne, scacciando i suoi familiari, per cercare di farsi sposare. Ora è stata denunciata e allontanata dalla casa dell'anziano.