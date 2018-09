Schiacciato dal trattore nel Ravennate

(ANSA) - RAVENNA, 27 SET - Un agricoltore di 59 anni è morto a Bagnacavallo, nel ravennate, sotto agli occhi della moglie, schiacciato dal suo trattore in un infortunio sul lavoro accaduto verso le 18. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118: è deceduto in seguito alle gravi lesioni riportate.

Secondo quanto finora rilevato, stava lavorando in un fondo agricolo della ditta che gestisce assieme ai due fratelli e sembra che a un certo punto il trattore, forse lasciato in folle in un punto del campo digradante, abbia iniziato a muoversi autonomamente, sebbene il 59enne fosse sceso. A quel punto l'uomo avrebbe rincorso il mezzo cercando di risalirvi sopra, ma finendo invece schiacciato.

Sul posto, oltre ai carabinieri della locale Stazione, sono intervenuti anche gli ispettori della Medicina del lavoro dell'Ausl Romagna.