Saluti romani a Bologna, 'archiviazione'

(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - Non c'è rilievo penale nei saluti romani fatti da alcuni militanti durante il comizio del leader di Forza Nuova Roberto Fiore a Bologna, in piazza Galvani, il 16 febbraio. E' la conclusione a cui è arrivata la Procura di Bologna che ha chiesto l'archiviazione del fascicolo nato da una denuncia presentata dal Comune. Quel giorno fu ad alta tensione per il centro di Bologna e ci furono scontri tra antagonisti che contestavano il comizio e le forze dell'ordine.

L'archiviazione è stata chiesta "in linea con un orientamento consolidato della Corte di Cassazione", ha spiegato il procuratore Giuseppe Amato: in pratica perché si configuri l'apologia di fascismo deve esserci una pericolosità concreta della condotta. "Situazioni così estemporanee, seppur di cattivo gusto e fuori contesto - ha detto Amato - non automaticamente indicano un reato. Capisco che qualcuno possa non essere d'accordo, ma i fatti vanno valutati in base alle norme".