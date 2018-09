Palazzo Isolani diventa di design

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Le sale settecentesche di Palazzo Isolani, quartier generale dell'edizione 2018 della Bologna Design Week, sono state allestite con arredi USM e Arper da Metropolis, scelti per la loro versatilità di utilizzo.

Nella Sala del Cardinale, il tavolo e i sistemi modulari USM Haller Beige, si integrano con la parete che arredano mentre crea un contrasto su un'altra parete lo scrittoio giallo composto con USM Haller E, in cui elettricità ed illuminazione sono integrati, grazie al sistema di conduzione elettrica senza cavi. La struttura portante consente di posizionare luci a led al suo interno per creare molteplici effetti luminosi ed inserire caricabatterie USB per alimentare i propri devices.

Nella sala dell'Alcova invece è presente una grande composizione, con vuoti e pieni creata con USM Haller Rosso Rubino.