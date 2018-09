Pd: Merola sfida Renzi, si candidi alla segreteria

"Renzi farebbe bene a evitare di mettere in campo fotocopie del renzismo. E credo che non debba cedere alla tentazione di candidare tre o quattro persone contro Zingaretti per rendere meno incisiva una sua affermazione. Per questo faccio un appello a Renzi: visto che ha dimostrato altre volte di avere coraggio, si candidi alla segreteria del Pd. Eviteremmo equivoci e di fare del congresso un pantano". L'ha detto il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ospite a Bologna del Forum dell'ANSA.

Merola, tra i sostenitori del Governatore del Lazio nella corsa alla segreteria, ha detto che il Pd non è "affatto" in salute, "dobbiamo guarire al più presto. Serve una discussione trasparente senza evocare per questo litigi o fratture ma una discussione sul perché abbiamo perso. Credo sia imbarazzante non averlo ancora fatto".

Dalla manovra economica che il Governo sta delineando, "cosa ci aspettiamo? Che non faccia danni". I componenti dell'Esecutivo, ha argomentato, "non scarichino le promesse elettorale sui comuni perché tra flat tax, reddito di cittadinanza, eccetera cominciamo a sentire la parolina spending review che si è sempre tradotta in tagli lineari sui comuni".

Il sindaco di Bologna ha criticato anche il decreto sicurezza S"e introduciamo il concetto che la cittadinanza può essere revocata stiamo dicendo una bestialità. La cittadinanza non può essere data o revocata da un Governo. Ma questo è un dettaglio che mi dice che stiamo andando verso una prospettiva autoritaria che va assolutamente contrastata". E, a proposito del dibattito sull'uso delle armi, ha parlato dell'omicidio del 16enne avvenuto nei giorni scorsi nel Bolognese: "Non tutto si risolve incitando all'odio. Chi gliel'ha data la pistola a quel ragazzo? Vogliono aumentare le armi. Quale idea di diritto hanno, quello del più forte?".

"Bologna è una città con una forte proiezione all'esterno, all'Europa e al mondo: vogliamo essere aperti, in controtendenza e controcorrente rispetto al governo nazionale che si chiude, si allea con gli stati europei che sono per un ritorno al nazionalismo".

"L'Europa va cambiata - ha detto Merola - ma è evidente che per cambiarla non bisogna avere come interlocutori chi vuole il nazionalismo e la chiusura delle frontiere".

Bologna, ha aggiunto il sindaco, "in questi anni ha lavorato per restare saldamente in Ue e nel mondo. In modo concreto, col manifatturiero, l'università, con la fiera che è l'unica ad avere personale e sedi all'estero, con l'aeroporto ha sempre più linee, passeggeri e connessioni. Abbiamo dato forte impulso al turismo e a nuove relazioni che hanno portato numerosi premi e riconoscimenti. Abbiamo ospitato il G7 ambiente e molti eventi sportivi internazionali".