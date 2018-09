F1: Vettel, abbiamo delle possibilità

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Abbiamo dei punti da recuperare, faremo il possibile per prenderceli. Il miglior modo per riuscirci è finire davanti ad Hamilton e a tutti gli altri. Nel nostro team i programmi non sono cambiati". Sebastian Vettel, nel consueto incontro del giovedì con la stampa, in vista del Gp di Russia, a Sochi, non molla il Mondiale. "Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, sono convinto ci sia ancora qualche possibilità - aggiunge il tedesco della Ferrari -. Avremmo potuto vincere delle gare, ma non ci siamo riusciti pur meritando; in altre circostanze avremmo non avremmo dovuto essere davanti a tutti. Nella F1 non sai mai cosa può accadere, è tutto possibile. Non punto a vincere tutte e sei le gare che restano, penso a vincere qui. Così come non penso a cosa può accadere, ma a quello che accadrà domenica". Vettel conclude ammettendo che, "nelle ultime due gare, siamo stati in difficoltà, per una serie di ragioni". "A questo punto - conclude - non dobbiamo essere distratti dai risultati, ma focalizzarci sul lavoro".