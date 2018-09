All'autodromo di Modena mobilità futuro

(ANSA) - MODENA, 27 SET - 'Smart Roads: the digital devolution'.

All'autodromo di Marzaglia, a Modena, anteprima, questa mattina, del Festival 'Modena Smart Life', dedicato alla cultura digitale. Al centro della mattinata un confronto sulla mobilità del futuro e l'innovazione dei settori produttivi e professionali, oltre a dimostrazioni e test con vetture connesse e a guida autonoma per sperimentare come potrà cambiare il nostro modo di vivere la mobilità pubblica e privata. L'evento di Marzaglia è interamente dedicato a Masa, Modena Automotive Smart Area, il progetto per lo sviluppo della mobilità smart, che intende essere il primo laboratorio urbano nazionale "a cielo aperto" per la sperimentazione, la ricerca, la verifica, la standardizzazione e la certificazione delle tecnologie di guida autonoma e di connessione con l'infrastruttura cittadina.