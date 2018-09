'Via Salvini' su quaderno bimbo, è polemica

"Come facciamo a cacciare Salvini?": la domanda finisce sul quaderno di un bimbo di prima media di una piccola scuola del Bolognese e scoppia la polemica, sollevata da post di genitori sui social e cavalcata dalla Lega provinciale che parla di fatto "inaccettabile". Ma il caso, sottolinea all'ANSA il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, Stefano Versari, "non esiste nemmeno".

Non c'è nessun compito in classe o a casa, precisa Versari, dato dall'insegnante ai bambini - come denunciato da un commissario provinciale della Lega - ma un incidente nato da un esercizio fatto in classe. Un'attività per cui ogni alunno esprime un desiderio e trascrive sul quaderno quelli degli altri, per parlarne poi insieme al docente e conoscersi.

"Non ci voglio credere - commenta il vicepremier Matteo Salvini - e, infatti, andrò fino in fondo per verificare se siamo di fronte a uno scherzo o a una triste realtà. Scriverò al ministro della Pubblica Istruzione".