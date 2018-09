Sabato il concerto per Aldrovandi

(ANSA) - FERRARA, 26 SET - "Musica per Federico" torna sabato 29 settembre. Un appuntamento fisso per non dimenticare Federico Aldrovandi, giovane ferrarese morto nel 2005 durante un controllo di polizia. Quattro agenti sono stati condannati per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. La serata, che quest'anno si svolgerà nel Sottomura di Ferrara, in viale Alfonso I d'Este (zona Sonika), sarà come da tradizione un misto di musica e interventi. Dalle 18 sul palco si alterneranno numerosi artisti da Lo Stato Sociale (già ospiti nel concerto del 2014) a Giorgio Canali & Rosso fuoco, passando per Marina Rei, Paolo Benvegnù & Andrea Ruggiero, Space Carlos, Mood e Kint. Durante la serata si terranno anche gli interventi di esponenti di Amnesty International, dell'avvocato Fabio Anselmo, di Ilaria Cucchi (sorella di Stefano Cucchi), dei membri dell'associazione "Federico Aldrovandi" e dei familiari di Federico.