Accoltella la ex moglie, arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Si è presentato sul posto di lavoro della ex moglie e, dopo averla fatta scendere in strada con la scusa di parlare, l'ha accusata di tradirlo e colpita a coltellate. Per l'aggressione, avvenuta ieri mattina in via Gandino, periferia di Bologna, la Polizia ha arrestato un 35enne nato in Georgia. E' accusato di atti persecutori e lesioni aggravate alla donna, una connazionale di 33 anni che ha riportato ferite da taglio al torace e a un gomito (15 giorni di prognosi), ed è stato anche denunciato per il porto illegale del coltello e di un punteruolo. "Sono stato io, mia moglie mi tradisce" ha confessato agli agenti che lo hanno rintracciato poco dopo i fatti in via Bellacosta, mentre si allontanava. A quanto si è appreso, la coppia è separata da tempo.