La Siria in mostra nei portici Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 SET - Fino al 15 ottobre sui muri dei portici di Bologna si possono ammirare le tavole della campagna "Quello che ho visto", realizzata dall'organizzazione bolognese Gvc, dal disegnatore Stefano Ricci e promossa grazie agli spazi del circuito Cheap on Board. Un racconto scandito in 25 tavole illustrate proietterà i passanti nelle esistenze di chi vive tra guerra e sopravvivenza, in Libano, Paese che accoglie oltre un milione di rifugiati siriani e dove, nella Valle della Bekaa, grazie al sostegno dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Gvc garantisce percorsi di formazione e avviamento professionale sia per i rifugiati siriani sia per i libanesi. In Libano "un abitante su quattro è un rifugiato siriano - spiega Ricci -. Ho cercato di creare un racconto intimo che accompagni i passanti che attraversano la città in una dimensione in cui il tempo si dilata e si fa emotivo ma è pur sempre uno spazio politico: è una sfida di umanità, un dialogo uno a uno".