Incendio Reggio,'non uscite da scuola'

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 25 SET - "Finestre chiuse e non uscire anche nel polo scolastico vicino al rogo". Non si allentano le indicazioni sanitarie diramate dal Comune di Reggio, dopo il grosso incendio nell'azienda di luminarie natalizie che si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri in via Monti Urali, zona San Maurizio, a Reggio Emilia. Il Comune ora informa che "l'incendio è sotto controllo anche se ci sono parti del capannone andato a fuoco che risultano ancora incandescenti. Il servizio sanitario sta dirigendosi al polo scolastico per dare alcune indicazioni da rispettare (finestre chiuse, non uscire). Ad ogni modo permane l'indicazione di tenere il più possibile le finestre chiuse, nelle zone della città nelle quali l'odore è rilevante per evitare irritazioni alle vie respiratorie", si legge in una nota. Arpae nel frattempo sta facendo le analisi dell'aria, per verificare l'eventuale rilascio di aldeidi, idrocarburi e acido cloridrico liberati dalla combustione del Pvc presente in azienda.