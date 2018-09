Giretto d'Italia 2018, vince Piacenza

Piacenza si aggiudica per il secondo anno consecutivo la maglia rosa del Giretto d'Italia in una edizione - quella del 2018 - in cui a trionfare è l'Emilia Romagna. Sul podio della ciclabilità urbana, nell'iniziativa organizzata da Legambiente e VeloLove, salgono infatti anche Reggio Emilia e Ravenna, a completare il terzetto dei comuni italiani dove più persone usano quotidianamente la bici per andare a scuola o al lavoro.

Il conteggio dei ciclisti è avvenuto tra il 19 e il 21 settembre scorsi, tramite appositi check-point allestiti in 23 città che hanno aderito all'iniziativa. In totale, sono passati dai varchi 41.229 lavoratori o studenti che hanno utilizzato la bici per i loro spostamenti casa-lavoro o scuola-casa. Reggio Emilia si è distinta per il maggior numero di check-point installati per i monitoraggi (26) seguita da Trento (18). A Padova e Ferrara, invece, si è riscontrato che la maggioranza dei ciclisti coinvolti è tra gli studenti.