Arriva in Italia burger di "non carne"

Prima inganna l'occhio e poi il gusto: una "rivoluzione" gastronomica che parte da un semplice hamburger, che ha il sapore e la succosità della carne bovina, ma in realtà è composto al 100% da proteine vegetali. È arrivato anche in Italia il Beyond Burger, il "cibo del futuro", che da domani sarà possibile mangiare in tutti i locali Welldone, la catena bolognese di hamburgerie gourmet fondata nel 2013.

Il burger di "non carne" è stato presentato in anteprima a Bologna da Andrea Magelli, uno dei due fondatori di Welldone, e da Josè De La Rosa Moron, scienziato gastronomico al Future food Institute. L'hamburger totalmente vegetale, che viene creato dalle proteine dei piselli (le più simili a quelle della carne) è prodotto da Beyond Meat, la start up californiana che in America ha lanciato per prima sul mercato questo prodotto, presente in 7.500 punti vendita.