"Ferrara in Jazz", 7 mesi di concerti

Sette mesi di concerti animati dai protagonisti del panorama jazzistico internazionale, serate dedicate a talenti emergenti e novità discografiche, itinerari musicali ed esposizioni. È quanto offre la ventesima edizione di "Ferrara in Jazz", la rassegna concertistica realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Ferrara, di Endas Emilia-Romagna e di partner privati.

La kermesse prende il via il 5 ottobre, con la verve della Tower Jazz Composers Orchestra. Con tre serate settimanali (venerdì, sabato e lunedì) Ferrara in Jazz giungerà al termine il 30 aprile 2019, dopo aver dispensato circa 80 appuntamenti che abbracciano il linguaggio jazzistico a 360 gradi, valicando confini geografici e di genere. Nel fine settimana, in particolare, si esibiranno icone della musica afroamericana, mentre per quanto riguarda gli italiani spazio a Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso, Piero Odorici e molti altri.