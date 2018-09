Bologna, 50 anni di femminismo in mostra

(ANSA) - BOLOGNA, 24 SET - La storia delle donne, della loro emancipazione e della conquista dei diritti raccontata attraverso fotografie, riviste, documenti e video dal 1968 ad oggi. Verrà inaugurata giovedì a Bologna la mostra 'Alza il triangolo al cielo. Corpi, parole e spazi delle donne in movimento 1968-2018'.

Focus sui movimenti politici femminili protagonisti della trasformazione culturale e sociale dell'Italia. L'allestimento, nel chiostro dell'ex Convento Santa Cristina, è stato promosso dall'Associazione Orlando con il patrocinio di Comune e Regione Emilia-Romagna. "Racconteremo cinquant'anni di storia e anche la nascita dei luoghi delle e per le donne - spiega Giulia Sudano, presidente dell'Associazione Orlando - proprio oggi, quando in varie città, a Roma in particolare, c'è il rischio che alcuni posti storici vengano sgomberati. A Bologna, sabato mattina, anche noi scenderemo in piazza per un momento di informazione sul decreto Pillon, per fare capire come cambierà la vita delle donne se entrerà in vigore".