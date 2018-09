Al via a Bologna la 36/a edizione del Cersaie

Aperta a Bologna, la 36/a edizione del Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno. La kermesse, in programma fino a venerdì 28 nel quartiere fieristico della città emiliana, porta in scena tutte le novità del settore e si articola in cinque giorni densi di appuntamenti, convegni e dibattiti.

Ad aprire la manifestazione, è stata una tavola rotonda dal titolo "Sostenibilità e salubrità: la ceramica Made in Italy nella competizione internazionale". L'incontro, introdotto dai saluti del presidente di Bologna Fiere Gianpiero Calzolari, ha visto sul palco, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini; il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani; il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia e il presidente di Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani.