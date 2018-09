Serie A: la Roma cade a Bologna

La sconfitta della Roma, 2-0 a Bologna, è il risultato più eclatante degli incontri pomeridiani della quinta giornata di serie A. Finora a secco di gol, i rossoblù hanno battuto 2-0 i giallorossi, che se non proprio in crisi sono di sicuro in fase di grossa difficoltà. Festeggia Filippo Inzaghi e lo fa anche il fratello Simone grazie al 4-1 della Lazio al Genoa, terza vittoria di fila biancoceleste. La quinta rete di Piontek in campionato non basta ai rossoblù liguri per resistere alla doppietta di Immobile e alle reti di caicedo e Milinkovic. Vince l'Udinese, 2-0 in casa del Chievo.