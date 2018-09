Manifestazione 'No-Vax' in centro a Bologna

Centinaia di persone arrivate da tutta Italia, per la maggior parte famiglie con bambini, nel centro di Bologna per manifestare a favore della libertà di scelta vaccinale, dicendo no alle disposizioni della normativa Lorenzin relative all'obbligo vaccinale e alle esclusioni scolastiche dei bambini non vaccinati da asili nido e scuole materne.

Indossando magliette arancioni e al grido di 'Libertà, Libertà', ritmato con fischietti, tamburi e pentole, hanno aderito alla manifestazione associazioni e comitati favorevoli alle libertà di scelta vaccinale arrivati, oltre che da tutta l'Emilia-Romagna, anche da Veneto, Puglia, Trentino Alto Adige, Toscana, Piemonte, Umbria, Campania, Lombardia, Valle D'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Il programma della manifestazione era stato annunciato nei giorni scorsi sul Forum Gruppi Uniti all'insegna del 'Non indietreggiamo di un passo'.