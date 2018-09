Bologna, in 20mila a Race for the Cure

Nuovo record di adesioni e di solidarietà per la XII edizione della Race for The Cure di Bologna: 20.000 iscritti hanno vestito di rosa il centro storico del capoluogo emiliano-romagnolo partendo dai Giardini Margherita. Un fiume in piena capeggiato dalle "Donne in Rosa", il cuore pulsante della competizione nata come manifestazione di solidarietà in Italia e nel mondo, organizzata da KomenItalia, per la lotta contro i tumori del seno.

"La nostra regione", ha ricordato il governatore Stefano Bonaccini dando il via alla gara, "è un'eccellenza per la messa in campo di tantissime azioni tese alla prevenzione, in questo caso del tumore del seno, ma anche di altre malattie". La prevenzione, ha aggiunto, "è qualcosa di necessario, serve a evitare problemi molto più gravi". Assieme a lui la vicesindaco di Bologna, Marilena Pillati: la rete tra istituzioni e associazioni, ha ricordato, "è fondamentale".