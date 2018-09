Allerta gialla per temporali su Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 23 SET - Allerta meteo di colore giallo dalla mezzanotte di oggi a quella di domani per temporali sull'Appennino e sulla pianura della Romagna nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna e per vento e stato del mare sulla costa romagnola e su quella ferrarese. A emetterla la Protezione Civile e l'Arpae dell'Emilia-Romgna.

A partire dalla mattina di domani, spiega una nota sintetica, sulle coste sono previsti venti forti di intensità compresa tra i 50 e 70 km/h e con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore e un mare agitato al largo, con altezza dell'onda superiore a 2,5. E' inoltre prevista una attività temporalesca, sull'Appennino e sulla pianura romagnola durante la mattina ma in attenuazione ed esaurimento dal pomeriggio.