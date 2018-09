Spal: Semplici, fatto troppi errori

(ANSA) - FIRENZE, 22 SET - Amareggiato e deluso, Leonardo Semplici, dopo il ko della sua Spal a Firenze: "Abbiamo affrontato una squadra in forma, e noi siamo partiti timorosi facendo errori che non avevamo mai commesso. Secondo me abbiamo anche un po' pagato la partita di mercoledì - ha spiegato -. Entusiasmo? Non l'abbiamo perso. Dobbiamo fare tesoro di certi errori, ripartendo come tante volte l'anno scorso. Dobbiamo rimanere coi piedi per terra - ha proseguito il tecnico -. Noi possiamo dare del filo da torcere a tutti, anche se oggi non ci è riuscito. Non siamo stati aggressivi come nostro solito: non arrivavamo nemmeno secondi sulla palla e la Fiorentina ha giocato molto bene tra le linee. Dovevamo avere un atteggiamento mentale più spregiudicato ma alla fine abbiamo consegnato la partita in un vassoio d'argento alla Fiorentina".